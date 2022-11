In jurul lumii cu LIFT

M Studio s-a intors recent de la Festivalul de Teatru Blanc'art din Maroc cu recunoastere internationala si 3 premii. In perioada octombrie-noiembrie, spectacolul s-a jucat de asemenea in Portugalia si Armenia.Conceput in coregrafia lui Ferenc Feher, dansator independent din Budapesta, LIFT a devenit o poveste de succes international in istoria trupei M Studio. De la premiera din 2018, productia a fost invitata la numeroase festivaluri de dans si teatru de renume si a vizitat 4 continente in ... citeste toata stirea