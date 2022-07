Incep inscrierile la Festivalul-Concurs DbutanT, editia a VII-a

Teatrul "Andrei Muresanu" (TAM) din Sf. Gheorghe si Teatrul de Stat Constanta (TSC) lanseaza apelul de inscriere la cea de-a VII-a editie a Festivalului-Concurs DbutanT, care li se adreseaza scenografilor aflati la inceput de drum si care se va desfasura in doua etape: in perioada 19-24 septembrie la Constanta si intre 17 si 23 octombrie la Sf. Gheorghe. Inscrierile incep in data de 1 iulie si se vor face pana la data de 15 august. Curatorul acestei editii a festivalului este scenograful Adrian ... citeste toata stirea