Intoarcerea acasa a lui Andre de Dienes

Gyorgy Andor Dienes (care, dupa majoritatea surselor de documentare, s-a nascut la Turia, dar potrivit registrului de evidenta a populatiei s-a nascut pe 18 decembrie 1913, la Tirgu Secuiesc) a plecat prin lume la virsta din 15 ani si a devenit un artist reformator in arta fotografica, sub numele Andre de Dienes.In 2019, Dienes s-a intors acasa, in Secuime, printr-o expozitie care i-a fost dedicata. In 2022, intoarcerea acasa a artistului a fost gindita intr-o formula mai complexa si pentru ... citeste toata stirea