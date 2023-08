Concurs de Ziua Limbii Romane!Cunosti un copil pasionat de limba romana? Are talent la scris si o legatura speciala cu frumusetea acesteia?Da-i de stire sa participe la acest concurs!Cum poate participa?Tot ce trebuie sa faca este scrie un text inspirat, despre motivul pentru care iubeste limba romana sau ce o face unica si speciala in ochii sai.Ce poate castigaCastigatorul va avea sansa de a-si vedea creatia imortalizata in paginile ziarului Observatorul de Covasna. Textul sau va ... citeste toata stirea