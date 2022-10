Joc si Foc - Duo Kitharsis

Joi, 13 octombrie 2022, de la ora 18.00, in Sala de Concerte a Centrului de Cultura Arcus (Casa Bastion, Sf. Gheorghe, str. Oltului, nr. 6), va avea loc un concert extraordinar de chitara clasica cu titlul "Joc si Foc", sustinut de Duo Kitharsis: Alexandra Petrisor si Dragos Horghidan.Programul din aceasta seara aduce in atentia publicului cateva dintre cele mai remarcabile capodopere din literatura muzicala romaneasca si spaniola."Joc si Foc" a aparut in urma simbiozei dintre pasiunea si ... citeste toata stirea