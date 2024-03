La Intorsura Buzaului, "Se cauta un mincinos"

Se lasa cu ras si stare de bine duminica, 24 martie, la Casa de Cultura din Intorsura Buzaului, pentru ca aici, de la ora 18:00, va avea loc spectacolul de teatru "Se cauta un mincinos". Intrarea este libera.Comedia este adusa de Trupa de teatru REDOUTE din Brasov, sub regia lui George Mihaila Gridanusu."Piesa de teatru in trei acte este o comedie cu iz politic, in care intalnim zece personaje. Acestea, prin jocurile ludice, creeaza situatii comice si cad victime propriilor minciuni. ... citește toată știrea