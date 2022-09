LAMart3 - Genius Loci

LAMart, tabara de creatie de arte plastice organizata de Fundatia LAM, a ajuns la a treia editie. Locatia taberei, care se desfasoara intre 5 si 12 septembrie, este Centrul Fundatiei Diaconice si al Tineretului Crestin din Ilieni, judetul Covasna. Tabara de arta LAMart3, subintitulata "Genius Loci" (spiritul locului, inspiratie locala), se incadreaza organic in seria de evenimente festive ale Fundatiei LAM, care in acest an implineste 30 de ani de la infiintare. Scopul principal al taberei ... citeste toata stirea