Lectia - noul spectacol al trupei Studio M este o evocare nostalgica a anilor de scoala

Noul spectacol al trupei transpune amintirile anilor scolari intr-un nou limbaj de dans inedit. Premiera productiei "Lectia", in coregrafia lui Arcadie Rusu, va avea loc pe 26 si 27 aprilie in Studioul de Dans Haromszek, in cadrul Zilelor Sfantu Gheorghe.Dupa spectacolul de succes "Are we human or are we dancers?" realizat in coregrafia Ioanei Marchidan, trupa colaboreaza cu un alt creator tanar din Bucuresti. Arcadie Rusu, coregraf si artist independent, este fondatorul Centrului Independent