Liga Cultural-Crestina "Andrei Saguna" marcheaza 30 de ani in slujba comunitatii romanesti

Liga cultural-crestina "Andrei Saguna" din Sfantu Gheorghe aniverseaza luna aceasta 30 de ani de existenta, perioada in care a jucat un rol important in pastrarea si afirmarea culturii, istoriei, limbii si identitatii romanesti in Arcul intracarpatic.Evenimentul va fi marcat luni, 21 martie, de la ora 14,00, in cadrul celei de-a 30 editii a Primaverii Culturale la Sfantu Gheorghe, printr-o conferinta la Centrul Ecleziastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan" din municipiu, la care vor ... citeste toata stirea