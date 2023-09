Un lant uman legat prin lectura. Cafenele cu oameni care pe langa cafea gustau si o carte buna. Ateliere de caligrafie in aer liber. Discutii despre scris, lectura, limba romana. Toate acestea au fost parte din cea mai noua si inedita sarbatoare care a avut loc nu in vreun mare centru cultural al tarii, ci in micul nostru orasel de munte, Intorsura Buzaului. Toate s-au intamplat joi, 31 august, de Ziua Limbii Romane.Asa cum am scris si in stirea dinaintea evenimentului, actiunea a fost pusa ... citeste toata stirea