Lord of the Dance, pe scena Arenei Sepsi cu spectacolul aniversar "25 years of standing ovations"

Spectacolul "Lord of the Dance", realizat de coregraful Michael Flatley, va fi prezentat in data de 19 mai pe scena Arenei Sepsi din Sfantu Gheorghe, publicul avand posibilitatea de a vedea live una dintre cele mai de succes productii de dans din lume.Potrivit organizatorilor, spectacolul aniversar al cunoscutei trupe irlandeze de dans marcheaza, sub genericul "25 Years of Standing Ovations", un sfert de secol de turnee mondiale."Spectacolul vibrant si energic, cu povestea sa spusa prin ... citeste toata stirea