Luna muzicala: Concert Mozart

Centrul de Cultura Arcus (Casa Bastion, str. Oltului nr. 6) si Institutul Liszt Sf. Gheorghe va invita marti, 10 mai 2022, ora 19, la un concert extraordinar sustinut de Kronstadt Quartet - Adrian F. Pipas-vioara I, Elod Gabor-viola, Zsofia Bartha-violoncel - si invitati: Cristina Ordean-oboi, Kelemen Szilard-corn, Andreea Tofanel-viola.Tema concertului este un proiect exclusiv Mozart: Duo pentru vioara si viola nr. 1 in Sol Major, Cvartet cu oboi in Fa Major si Cvintet cu corn in Mi b Major.