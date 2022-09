Luna septembrie se incheie cu Eva FilmMakers Fest, editia a II-a

In perioada 23-30 septembrie, la Sf. Gheorghe, va avea loc cea de-a doua editie a festivalului Eva FilmMakers Fest, primul festival de film din tara dedicat exclusiv femeilor regizor.Lansat in toamna anului 2021, din dorinta de a echilibra balanta dintre talentul masculin si cel feminin in arta cinematografica, o arta unde femeile sunt asociate mai degraba cu actoria decat cu regia, Eva FilmMakers Fest readuce pentru publicul din Sf. Gheorghe o multitudine de filme a caror regie este semnata ... citeste toata stirea