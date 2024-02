Intre 1 si 10 martie M Studio pleaca in turneu in Egipt, prezentand productia LIFT in Qena si Cairo.Productia LIFT participa la evenimentul International Theatre Festival for Southern Youth din Qena pe 2 martie. Prestigiosul festival va avea loc in orasul Qena, la aproximativ 570 de kilometri sud de Cairo. Cu ocazia editiilor anterioare festivalul a gazduit spectacole din Tunisia, Italia, Polonia, Franta, Sudan, Iordania, Algeria, Nigeria, India si alte tari. Spectacolul LIFT va fi prezentat ... citește toată știrea