Maraton de spectacole de teatru de Ziua Culturii Nationale la TAM

Teatrul "Andrei Muresanu" din Sfantu Gheorghe va marca Ziua Culturii Nationale (15 ianuarie) printr-un maraton de trei spectacole de teatru, realizate de liceeni din Intorsura Buzaului, Sfantu Gheorghe si Covasna. In cadrul acestui maraton, tinerilor li se ofera prilejul de a se bucura unii de munca si talentul celorlalti, precum si de a se implica activ in realizarea programului pentru aceasta sarbatoare.Cele trei spectacole se vor juca vineri, 13 ianuarie, in sala Teatrului "Andrei ... citeste toata stirea