O noua lucrare inedita despre drama prizonierilor romani din Siberia, in timpul Primului Razboi MondialCentrul Ecleziastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan" (CEDMNC), impreuna cu Centrul European de Studii Covasna - Harghita, din Sfantu Gheorghe, ofera cititorilor un nou studiu inedit despre istoria romanilor din Arcul Intracarpatic si convietuirea acestora cu secuii/maghiarii si despre dramele traite de prizonierii romani din Primul Razboi Mondial, in Rusia, pana in Siberia si ... citeste toata stirea