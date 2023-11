1 octombrie - 15 noiembrie 2023Inca de la infiintare, an de an, Fundatia "Mihai Viteazul" aduce un omagiu Domnului "Esarii Romanesti si Ardealului si Moldovei ", asa cum s-a intitulat Mihai Viteazul. Fire energica, nestramutat in hotararile luate, avea planuri marete de eliberarea tarii de sub stapanirea turceasca. Dupa victoria stralucitoare de la Calugareni... "o intamplare dezastruoasa" pentru otomani, cum o numeste chiar un cronicar turc, Domnitorul intelege repede ca independenta tarii, ... citeste toata stirea