MNCR lanseaza proiectul "Invatamantul romanesc din Depresiunea Intorsurii Buzaului"

Muzeul National al Carpatilor Rasariteni (MNCR) din Sfantu Gheorghe a demarat proiectul "Invatamantul romanesc din Depresiunea Intorsurii Buzaului in imagini si marturii", propunandu-si sa realizeze o colectie de fotografii din perioada 1948-1970, precum si interviuri cu o serie de fosti elevi si dascali ai scolilor din zona."Proiectul are ca principal obiectiv realizarea unei colectii de fotografii (in format electronic), referitoare la tema abordata si a unui grupaj de interviuri cu fosti ... citește toată știrea