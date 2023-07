Prin programul "Zilelor Andrei Saguna" am reusit organizarea, in fiecare an, a serbarii campenesti Nedeia Sanpetrului, in primii ani, in poiana de la km 4 spre Valcele, iar in ultimii ani in localitatea Valcele, reluand traditia din anul 1939 a serbarii campenesti organizata de Despartamantul "Astra" Treiscaune.Anul acesta, traditionala serbare folclorica Nedeia Sanpetrului va avea loc duminica, 23 iulie, de la ora 12:00, la Dobarlau, fiind integrata in cadrul manifestarilor organizate sub ... citeste toata stirea