Niculina Stoican, invitata de onoare la Sarbatoarea oualor rosii de Paste de la Intorsura Buzaului

Pastele ortodox aduce, si in acest an, Sarbatoarea oualor rosii de Paste, organizata la Intorsura Buzaului. Ca de fiecare data, nu vor lipsi concursul oualor incondeiate, programul religios si folcloric. Evenimentul va avea loc in a treia zi a Pastelui, marti, pe 26 aprilie, incepand cu ora 16:00. Invitata de onoare a sarbatorii va fi Niculina Stoican.Pana marti, 19 aprilie, erau inscrise opt persoane in cadrul concursului oualor incondeiate."Deocamdata sunt inscrise opt persoane, dar cu ... citeste toata stirea