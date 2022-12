Noaptea Europeana a Cinematografiei, in Sfantu Gheorghe

In cadrul Noptii Europene a Cinematografiei (ECN - European Cinema Night), Cinema Arta by Cityplex din Sfantu Gheorghe va proiecta vineri, 9 decembrie a.c., de la ora 19.00, filmul danez "Inca un rand" / "Another Round", regia Thomas Vinterberg, cu Mads Mikkelsen. Acesta a fost distins cu premiile Oscar, BAFTA si European Film Awards. Dupa vizionarea filmului, publicul va fi invitat sa serveasca un cocktail si sa participe la o discutie cu esteticiana Pieldner Judit si scriitorul Tamas Denes. ... citeste toata stirea