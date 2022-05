Noaptea muzeelor la Muzeul National al Carpatilor Rasariteni - expozitii, ateliere si proiectie de filme

De Noaptea Muzeelor, editia 2022, Muzeul National al Carpatilor Rasariteni a invitat publicul la o lectie de preistorie si la numeroase activitati pentru intreaga familie.Expozitiile pe care echipa muzeului le aduce catre public imbina armonios caracteristicile noilor tehnologii cu informatia stiintifica rezultata in urma cercetarilor din diverse domenii. In anul 2022 am gazduit pentru a 14-a oara in orasul Sfantu Gheorghe "Noaptea Muzeelor", oferind acces gratuit publicului la toate ... citeste toata stirea