Noul spectacol M Studio ne calauzeste in lumea sci-fi

M Studio prezinta Morix 508, prima productie noua a anului 2023, in coregrafia Simonei Deaconescu. Premiera va avea loc pe 24 ianuarie in Studioul de Dans Haromszek.Morix 508 este un spectacol de dans despre un viitor indepartat, in care oamenii se transforma in cyborgi pentru a putea trai in adancul oceanelor. Narat de vocea unei AI, Morix 508 imagineaza Pamantul ca pe o planeta in care putinii oameni ramasi traiesc pe insule supra-aglomerate. Spectacolul spune povestea unui grup de moricsi, ... citeste toata stirea