O noua piesa de muzeu la MNCR: un carucior pentru copii din perioada interbelica

Muzeul National al Carpatilor Rasariteni (MNCR) s-a imbogatit cu un carucior pentru copii din perioada interbelica, donatie din partea Elenei Onea, profesor de matematica la Scoala Gimnaziala nr. 2 Ciumernic."Nu stiu din ce an este. L-am gasit in podul casei acum trei ani si am considerat ca acolo este locul lui, la muzeu", a declarat Elena Onea, pentru Observatorul de Covasna - CovasnaMedia.ro.MNCR considera ca este un obiect din perioada interbelica, folosit si dupa razboi. "Muzeul ... citeste toata stirea