O opera de o viata fascinanta: Viziunile in alb-negru ale lui VASS Tamas (1942-1988) in Centrul de Arta din Transilvania

16 februarie - 5 aprilie 2024"[Vass Tamas a fost] un artist de o maiestrie iesita din comun.O fiinta zbuciumata, nelinistita, dornica sa inteleaga si sa reinterpreteze lumea,exprimand, in limbajul graficii, angoasa omului modern, framantat, sfasiat de contradictii,aspirand, totusi, spre inaltimi in aceasta era trepidanta."(Polgar Istvan, jurnalist, critic de arta)In spatiul expozitional de la parter al Centrului de Arta din Transilvania in data de 16 februarie 2024, vineri, de la ... citește toată știrea