Liceul Tehnologic "Constantin Brancusi" din Sfantu Gheorghe a fost, la sfarsitul saptamanii trecute, gazda unei frumoase si valoroase expozitii de camasi traditionale romanesti. Mai exact, 54 de ii au putut fi admirate sambata si duminica, 17-18 iunie a.c., intr-o sala frumos amenajata din incinta liceului. Prin acest eveniment s-a marcat mai devreme Ziua Universala a Iei, sarbatorita in fiecare an pe 24 iunie.Sambata, la vernisajul expozitiei, au fost prezente peste 20 de doamne imbracate in ... citeste toata stirea