9 februarie - 30 martie 2024"Lajos Boros a creat un univers aparte in arta sa.O arta unica, diferita si incomparabila cu oricare alta."(Gazda Jozsef, istoric de arta)In spatiul expozitional de la etajul trei al Centrului de Arta din Transilvania, in data de 9 februarie 2024, de la ora 18, va avea loc vernisajul expozitiei retrospective a pictorului Lajos BOROS (1928-2011), care a practicat pictura abstracta in Transilvania surprinzator de timpuriu si care s-a definit ca un discipol al ... citeste toata stirea