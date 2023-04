In cadrul proiectului "Made in Sepsi ArtBrunch" organizat cu ocazia Zilelor Sfantu Gheorghe, pictorul local Nicu Barb i-a purtat pe cei care i-au trecut pragul atelierului, marti, 25 aprilie a.c., printr-o incursiune in lumea lucrarilor sale. In spatiul sau de creatie, de la ultimul etaj al asa-numitului "bloc 105" din municipiu, acesta a prezentat celor prezenti o serie de tablouri "altfel", pictate prin diverse tehnici interesante, de suprapunere, fara a-si impune anumite reguli."Made in ... citeste toata stirea