Chiar daca Ziua Imnului a trecut, ecoul sau continua sa razbata prin timp si spatiu, sub forma unui spectacol care va avea loc miercuri, 30 august, de la ora 18:00, la Casa de Cultura din Intorsura Buzaului. Manifestarea numita ,,Ziua Imnului National - Desteapta-te, romane!" a avut loc in judetele Mures si Harghita, iar acum ajunge si in judetul Covasna, spun organizatorii. Intrarea este libera.Publicul va avea posibilitatea sa asculte Imnurile din Istoria Moderna a Romaniei, insotite de ... citeste toata stirea