"Povestea Lelui Ra" pleaca in turneu national

Cel mai nou concert-spectacol, "Povestea Leului Ra", porneste in aceasta toamna intr-un turneu national. Realizat de muzicianul Marius Popa si regizorul Cezar Ghioca, spectacolul are un concept care surprinde prin inedit si originalitate.Concertul-spectacol aduce in fata publicului o poveste despre viata si moarte, despre valori si prejudecati, despre ce inseamna iubirea si la ce sacrificii de sine poate sa duca ea, toate fiind prezentate intr-o forma artistica aparte, care combina muzica, ... citeste toata stirea