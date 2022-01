Premiera: "#acedesiguranta" - un spectacol-instalatie care va fi jucat pe TikTok si simultan in patru teatre din tara

Teatrul "Andrei Muresanu" din Sfantu Gheorghe pregateste cea de-a doua sa premiera din acest an - spectacolul "#acedesiguranta", in regia lui Bobi Pricop, care va fi jucat simultan in patru teatre din tara, dar si on-line, pe TikTok.Potrivit conducerii teatrului, in centrul povestii se afla un grup de sapte liceeni cu varste cuprinse intre 16 si 18 ani, care lanseaza #acedesiguranta, o miscare care vine sa dea voce pe TikTok adolescentilor si experientelor lor, acestia abordand teme relevante ... citeste toata stirea