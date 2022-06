Premii de 8.000 de lei la Retrospectiva filmului documentar din Secuime

Organizatorii editiei din acest an a Retrospectivei filmului documentar din Secuime - STUP, care va avea loc in luna octombrie, ofera premii in valoare de 8.000 de lei, iar termenul limita pentru inscrierea la concurs expira la finele acestei saptamani.In competitie se pot inscrie autori de filme documentare, cu un numar maxim de trei productii realizate dupa 2010, pe diverse teme, dar care sunt legate de Romania, la STUP2022 neputand participa filme inscrise la editiile precedente. Durata ... citeste toata stirea