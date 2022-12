Primaria Sfantu Gheorghe a decis sa lanseze o noua licitatie pentru statuia lui Petofi

In 2023, la 200 de ani de la nasterea sa, in anul comemorativ Petofi, Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe doreste sa ridice o statuie a marelui poet maghiar. Municipalitatea considera ca este important ca in Sfantu Gheorghe sa existe o statuie a lui Petofi Sandor, iar aceasta sa fie apreciata de populatie, astfel incat toata lumea sa simta mostenirea poetului.Dupa cum au aratat comentariile de pe retelele de socializare, figura si simbolistica lui Petofi sunt inca o forta dominanta, iar ... citeste toata stirea