Primavara culturala la Sfantu Gheorghe, Editia a XXX-a

Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures (FCRCHM), Centrul European de Studii Covasna-Harghita, Centrul Ecleziastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan" si Liga Cultural-Crestina "Andrei Saguna", in perioada 14 martie - 25 aprilie a.c., organizeaza cea de-a XXX-a editie a Primaverii culturale la Sfantu Gheorghe.Programul editiei din acest an cuprinde o serie de manifestari cultural-stiintifice si civice, precum: conferinte, simpozioane, lansari de carte, evocari etc. ... citeste toata stirea