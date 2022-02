Proaspat premiata, opera-junk revine la intalnirea cu spectatorii

Cartea cu poze a copiilor cuminti, in regia lui Mate Hegymegi, va fi deschisa din nou pe 11 si 13 februarie, cand aceasta productie a Teatrului Tamasi Aron va avea doua reprezentatii. Pentru costumele acestui spectacol, Ilka Giliga a castigat Premiul Scenograful Anului, in cadrul Expozitiei Spatiul Vizual2022, de la FUGA - Centrul de Arhitectura din Budapesta.Povestea acestei opera-junk a inceput de Craciunul anului 1845, cand Heinrich Hoffmann, un medic din Frankfurt, a colindat in zadar ... citeste toata stirea