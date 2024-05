Programul lunii iunie la Teatrul Tamasi Aron (CP)

Vineri, 7 IunieSix Out of Seven - premiera M StudioCoregraf: Eoin Mac Donncha19:00Studioul de dans HaromszekDurata: 60 de minute (fara pauza)Sambata, 8 IunieSix Out of Seven - spectacol M StudioCoregraf: Eoin Mac Donncha19:00Studioul de dans HaromszekDurata: 60 de minute (fara pauza)Luni, 17 IunieFull Moon/Telihold - FLOW5Coregraf: Josef Nadj & Atelier 3+119:00Limita minima de varsta: 14+Sala mareDurata: 60 de minute (fara pauza)Marti, 18 ... citește toată știrea