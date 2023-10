Proiectul Recuperarea si punerea in circuitul public a documentelor referitoare la istoria, cultura si spiritualitatea romanilor din judetele Covasna si Harghita a demarat in anul 2020, continuat in 2021, cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului Romaniei, prin Serviciul Dezvoltare Comunitara.Prin rezultatele proiectului de fata se asigura introducerea in circuitul public a unor lucrari referitoare la istoria, cultura si evolutia regiunii sud-estului Transilvaniei, din perspectiva ... citeste toata stirea