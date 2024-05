Recital de pian extraordinar (CP)

Centrul de Cultura Arcus (Sf. Gheorghe, Casa Muzicii, str. Oltului nr. 6) va invita joi, 16 mai 2024, ora 19 la un concert cameral extraordinar sustinut de: Ferencz Renate si Kovacs Hunor, studentii Prof. Dr. Habil Stela Dragulin.Programul concertului:1. Ferencz Renate:* Johann Sebastian Bach: Preludiu si fuga nr. 17 in La b major din Clavecinul Bine Temperat, Caietul I, BWV 862* Ludwig van Beethoven: Sonata nr. 27 in mi minor, op. 90* Franz Liszt: Ani de pelerinaj, al doilea an - ... citește toată știrea