Recital de vioara si pian

Luni, 12 septembrie, la ora 19.00, in Sala de concerte a Centrului de Cultura Arcus (Casa Bastion, Sf. Gheorghe, str. Oltului nr. 6), va avea loc un concert cameral extraordinar, sustinut de Zerkula Gyorgy, prim-violonist in orchestra Filarmonicii din Berna, Elvetia, si de Edit Horvath, conferentiar universitar al catedrei de pian a Academiei de Muzica "Gh. Dima" Cluj.In program: Sonata No. 5 pentru vioara si pian in Fa major, Op. 24, "Sonata ... citeste toata stirea