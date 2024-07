Romanii, mai interesati de carti si activitatile culturale, in 2023

Bibliotecile au eliberat 19,2 milioane volume pentru 2,4 milioane utilizatori activi in 2023, cu 0,6 milioane volume si cu 57.000 de utilizatori activi mai mult fata de anul 2022, iar numarul vizitatorilor la muzee si colectii publice a fost in crestere cu 3,1 milioane persoane, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) date luni publicitatii.In ceea ce priveste spectacolele si concertele, institutiile si companiile organizatoare au sustinut 24.100 reprezentatii in tara, ... citește toată știrea