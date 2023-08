Un pas important in directia realizarii Muzeului Comunismului din Sfantu Gheorghe a avut loc miercuri, 2 august a.c. Primarul municipiului, Antal Arpad, viceprimarul Toth-Birtan Csaba, proprietarii firmelor Baumeister, Fekete Mihaly, Conico - Szocs Gyula, si Planshow - Pal Zsigmond, au semnat contractul de proiectare si constructie. Muzeul, care va fi amplasat in depozitul de tutun al fostei fabrici de tigarete din oras, are termen de finalizare inceputul anului 2026.La semnarea contractului, ... citeste toata stirea