Se cauta artisti aflati la inceput de drum pentru a-si expune gratuit lucrarileOrganizatia pentru Tineret "Open Minds" se pregateste sa aduca in lumina creativitatea si talentul artistilor plastici incepatori prin intermediul expozitiei "Amalgam", realizata in parteneriat cu Centrul de Cultura Arcus, care o va gazdui. In acest scop, artistii plastici care nu au expus niciodata o lucrare realizata de ei, sunt invitati sa profite de ocazie.Expozitia "Amalgam" urmareste sa le ofere artistilor ... citeste toata stirea