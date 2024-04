Sarbatoarea oualor rosii de Paste se tine la Sita Buzaului, in acest an. Cine sunt invitatii celei de-a 29-a editii

Sarbatoarea oualor rosii de Paste, care se afla la a 29-a editie, se va tine in acest an pe 7 mai, incepand cu ora 18:00, la Caminul Cultural din Sita Buzaului, dupa ce in anii trecuti evenimentul a fost organizat la caminele culturale din Bradet, Floroaia Mare sau Intorsura Buzaului. Organizatorul si fondatorul actiunii, Costica Oltean, spune ca isi doreste ca prin aceasta sarbatoare sa creasca numarul copiilor care incondeiaza oua, o traditie care nu trebuie data uitarii.In afara de locul ... citește toată știrea