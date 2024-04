Scriitorul Radu Vancu se intalneste cu publicul din Sfantu Gheorghe

Scriitorul si poetul sibian Radu Vancu, unul dintre cei mai influenti reprezentanti ai generatiei literare romanesti a anilor 2000, vine la Sfantu Gheorghe, pentru o intalnire cu publicul de aici. Evenimentul are loc miercuri, 24 aprilie, de la ora 18:00, in sala "Gabor Aron" a Bibliotecii Judetene "Bod Peter".Alaturi de Radu Vancu, in discutie va fi criticul literar brasovean Adrian Lacatus, iar gazda este directorul bibliotecii, Szonda Szabolcs.La intalnirea de la Sfantu Gheorghe va fi ... citește toată știrea