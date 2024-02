Muzeul National al Carpatilor Rasariteni din Sfantu Gheorghe prezinta, in cadrul expozitiei virtuale pe care o gazduieste pe site-ul institutiei, o serie de sculpturi inspirate din arta preistorica, realizate de artista Eva Radu.Potrivit reprezentantilor muzeului, artista, care are o experienta de peste 20 de ani in domeniu, este doctor in Arte Vizuale, membra a Uniunii Artistilor Plastici din Romania si a Association Internationale des Arts Plastiques UNESCO - Paris, iar de-a lungul carierei ... citeste toata stirea