Selectii din operele lui Mendelssohn si muzica de desene animate in programul Stagiunii de Concerte Simfonice din luna februarie

Lucrari selectate din operele compozitorului F. Mendelssohn-Bartholdy si muzica renumitului desen animat "Vuk" pot fi audiate in cadrul Stagiunii de Concerte Simfonice din luna februarie a acestui an. Primul eveniment de muzica clasica a anului va avea loc pe data de 17 februarie la Teatrul "Tamasi Aron".Orchestra Simfonica din Szeged va concerta in cadrul Stagiunii de Concerte Simfonice 2022/2023. De data aceasta, celebrul ansamblu maghiar va prezenta o selectie de lucrari de F. ... citeste toata stirea