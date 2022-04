Semnal de alarma de la Directia Judeteana de Cultura: putini angajati si multe cereri de avizare

Numarul mic de angajati (trei, cu tot cu directorul) de la Directia Judeteana de Cultura poate deveni o slabiciune in lantul obtinerii avizelor necesare pentru derularea proiectelor nerambursabile, atrage atentia seful institutiei. In vreme ce angajati sunt tot mai putini, din cauza salariilor mici si conditiilor de munca improprii, documentele inregistrate sunt in continua crestere.Cu 15% a crescut in 2021, fata de 2020, numarul documentelor inregistrate si solutionate la nivelul Directiei ... citeste toata stirea