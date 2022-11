Serata camerala de violoncel si pian

Joi, 17 noiembrie 2022, de la ora 18.00, in Sala de Concerte a Centrului de Cultura Arcus (Casa Bastion, Sf. Gheorghe, str. Oltului nr. 6), va avea loc un concert cameral extraordinar sustinut de Anton Niculescu - violoncel si Viniciu Moroianu - pian.In program:Ludwig van Beethoven: Sonata nr. 1 in Fa majorLudwig van Beethoven: Sonata nr. 5 in Re majorAlexander Glazunov: Chant du Menestrel, op. 71Johannes Brahms: Sonata nr. 1 in mi minor, op. 38Bilet de intrare la concert: 20 lei. ... citeste toata stirea