Luni, 12 iunie, in cadrul Galei Premiilor UNITER, desfasurate in Sala Mare a Teatrului National "Mihai Eminescu" din Timisoara, spectacolul "Blasted", montat la Teatrul "Andrei Muresanu" din Sfantu Gheorghe, a primit Premiul UNITER pentru Cea mai buna scenografie, pe care a realizat-o scenografa Oana Micu. In cadrul aceleiasi gale, regizorul Laszlo Bocsardi de la Teatrul "Tamasi Aron" a primit Premiul pentru intreaga activitate, acordat de Senatul UNITER.Cea de-a XXXI-a editie a Galei ... citeste toata stirea