"Slow Fashion" - un nou proiect in cadrul programului effAct

Biroul pentru Tineret din cadrul Primariei Sfantu Gheorghe organizeaza luna aceasta, sub genericul "Slow Fashion", un nou eveniment in cadrul programului effAct, prin intermediul caruia locuitorii municipiului sunt incurajati sa adopte obiceiuri mai sanatoase si mai prietenoase cu mediul inconjurator.Sefa Biroului pentru Tineret al primariei, Ferencz Julia, a declarat, miercuri, ca aceasta va fi cea de-a treia actiune organizata in cadrul programului effAct, lansat in luna septembrie, si se ... citeste toata stirea